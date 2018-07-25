"Сине-гранатовый" Малкон

"Барселона" в последний момент перехватила бразильца Малкона у "Ромы". Два дня назад римский клуб сообщил, что договорился с "Бордо" о переезде нападающего в итальянскую столицу, а в среду футболист подписал контракт с чемпионами Испании. Соглашение рассчитано на пять лет.