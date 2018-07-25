"Барселона" в последний момент перехватила бразильца Малкона у "Ромы". Два дня назад римский клуб сообщил, что договорился с "Бордо" о переезде нападающего в итальянскую столицу, а в среду футболист подписал контракт с чемпионами Испании. Соглашение рассчитано на пять лет.
"Сине-гранатовый" Малкон
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"Сине-гранатовый" Малкон
Малкон, игрок "Барселоны": "Единственное, что я чувствую, - это счастье. Сейчас осуществляется моя мечта. Я присоединился к лучшему клубу в мире. Я надеюсь, что смогу принести радость фанатам этой команды".
По данным испанской спортивной газеты Mundo Deportivo, "Барселона" предложила "Бордо" 42 миллиона евро, в то время как "Рома" была готова заплатить за Малкона 36 миллионов.
Карьеру этот игрок начал в бразильском клубе "Коринтианс". Два года назад он переехал в Бордо, и за это время забил 20 голов в 84 матчах чемпионата Франции.