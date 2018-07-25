Скорбь, поиски и надежда

Число жертв пожаров в Греции превысило 80 - они погибли в огне, задохнулись от дыма или утонули в море. В печальный символ трагедии превратилась испепелённая курортная деревня Мати.

С ожогами и другими ранениями госпитализированы более 180 человек. Но судьба ещё многих других людей неизвестна. Отряды спасателей в поисках жертв или выживших метр за метром прочёсывают территорию как на суше - так и в море, обходят уцелевшие дома по нескольку раз, по крупицам собирая информацию о пропавших без вести. Их точное число пока неизвестно, но, по данным местных властей, счёт идёт на десятки.

Глазам предстают апокалиптические картины.

"Людей, которые ищут после пожара своих близких - великое множество. Это настоящая трагедия. С фотографиями в руках они обходят пепелища, опрашивают всех прохожих, умоляют в социальных сетях дать им хоть какую-то информацию. Для этого в интернете создана специальная платформа", - передаёт корреспондент euronews Фотеини Дулгкери.

На онлайн-платформе люди сообщают о своих родственниках и знакомых, которые внезапно перестали выходить на связь, размещают их фотографии и данные. Администраторы рассказали euronews, что в двух случаях людей обманывали пранкеры, и призвали граждан проявить сознательность и эмпатию.