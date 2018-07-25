Galileo: ещё четыре спутника

Глобальная система спутникового позиционирования Galileo, европейский аналог американской GPS и российской ГЛОНАСС продвинулась ещё на шаг в точности локализации с запуском новых четырёх спутников. Nеперь их будет 26, тогда как для полноценной работы системы достаточно и 24-х . С космодрома Куру во Французской Гвиане спутники вывела на орбиту ракета-носитель Ariane 5.

Первые спутники Galileo выводились на орбиту на российских ракетах-носителях "Союз". Ракеты собственного производства Ariane 5 Европейское космическое агентство использует с 2016 года.

Джереми Уилкс, euronews:

"С этим запуском завершается формирование основной части системы Galileo. Это гражданская платформа, свободно использующая высокоточные технологии, европейская версия американской военной GPS. Но какую роль она играет в нашей с вами жизни? Ну, если у вас есть новая машина или смартфон последнего поколения, то вы уже используете сигналы Galileo, эта система полностью совместима с GPS и российским ГЛОНАСС. Galileo отличается тем, что позволит определять местоположение на земле с высокой точностью - до 1 метра , а то и меньше. Это важно не только для частных лиц и компаний, но и для экстренных служб, а также для использования новых технологий в промышленности - как, например, для производства беспилотных автомобилей".

Стоимость проекта Galileo оценивается в 10 млрд евро. Число спутников, запущенных на орбиту в рамках проекта, планируется довести к 2020-му году до 30, тогда у системы в любой момент будут в резерве 6 свободных.

Европа создавала свою собственную систему навигации через тернии проблем с финансированием, задержек, политической борьбы, сбоев в работе; при запусках были потеряны два спутника, выведенные не на ту орбиту.

В Брюсселе надеются, что Galileo докажет: всё это было не напрасно.