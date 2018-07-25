ЕС помогает Греции

Бороться с лесными пожарами и их последствиями Греции по линии ЕС помогают восемь стран. Об этом сообщили в Еврокомиссии, которая обещала сделать всё возможное, чтобы обеспечить необходимую поддержку в условиях катаклизма. В Грецию направили пожарную авиацию, технику для тушения огня и спасения людей, а также несколько сот специалистов. К мониторингу ситуации подключили европейскую спутниковую систему «Коперник»

Одновременно в Еврокомиссии ставят вопрос о предотвращении трагедий, подобных ситуации в деревне Мати, в будущем. Еврокомиссар по гуманитарной помощи Христос Стилианидис называет происходящее в Греции «совершенно новым явлением»: «Пожары бывали всегда, но феномен, который мы наблюдаем, значительно опаснее из-за климатических изменений. Вот почему мы хотим лучше подготовиться к подобным ситуациям. Мы не можем и дальше относиться к этому, как прежде. Нам надо изменить своё поведение. Мы будем вкладывать инвестиции, мы будем направлять дополнительные средства через европейские фонды, чтобы улучшить профилактику и подготовку населения. Профилактика должна начинаться с каждого конкретного гражданина и доходить до самых высших уровней власти в каждой стране».

В связи с гибелью большого числа людей в Греции среда была объявлена днём траура во всех учреждениях ЕС. В Евроквартале были приспущены флаги, все официальные мероприятия начинались с минуты молчания.