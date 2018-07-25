Макрон: "Беналла не был моим любовником"

Почти через неделю после того, как во Франции разразился скандал вокруг бывшего сотрудника президентской администрации Александра Беналлы, избившего манифестантов на демонстрации 1 мая, Эммануэль Макрон, наконец, прокомментировал обвинения оппозиции в свой адрес, указывающей на бездействие Елисейского дворца. Выступая с речью на собрании партии "Вперёд, Республика!", он взял на себя ответственность за ситуацию.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Единственный человек, ответственный за случившееся, - это я, только я один. Нельзя быть лидером в хорошие времена и прятаться, когда наступают времена трудные. Если они хотят знать, кто несет за все ответственность, этот человек перед вами. Если они хотят найти его, пусть приходят. Но этот человек отвечает перед французским народом и ни перед кем другим!

Александр Беналла никогда не имел доступа к ядерному коду, Александр Беналла никогда не занимал 300 квадратных метров на площади Альма, Александр Беналла никогда не зарабатывал 10 000 евро, и Александр Беналла никогда не был моим любовником. Александр Беналла был носильщиком в течение одного дня, но никогда не выполнял эти функции продолжительное время".

Во Франции широко обсуждается статус Беналлы, который в последние месяцы стал едва ли не "тенью президента", и то, за какие заслуги он пользовался большим доверием Макрона. Это по-прежнему остается тайной для французов. В настоящее время идет расследование инцидента, произошедшего 1 мая. Прокуратура уже предъявила Беналле обвинения.

Сам Беналла, вокруг которого разгорелся скандал, планирует выступить в суде и СМИ, чтобы представить свое видение инцидента. Об этом сообщил в среду один из его адвокатов.