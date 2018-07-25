Серджио Маркионне, которого считали отцом нынешнего успеха концерна Fiat, скончался на 62-м году жизни.
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Умер экс-глава концерна FIAT Серджио Маркионне
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Умер экс-глава концерна FIAT Серджио Маркионне
Состояние его здоровья резко ухудшилось после проведенной плановой операции на плече. Период восстановления должен был всего занять несколько недель. Неделю назад состояние Маркионне внезапно резко ухудшилось, и его перевели в реанимацию.
Все это время он находился в отделении интенсивной терапии. Как только врачи сообщили, что оценивают ситуацию как "необратимую". Все попытки медиков вывести Маркионне из комы закончились безрезультатно.