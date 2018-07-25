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Умер экс-глава концерна FIAT Серджио Маркионне

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Умер экс-глава концерна FIAT Серджио Маркионне

Умер экс-глава концерна FIAT Серджио Маркионне
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Серджио Маркионне, которого считали отцом нынешнего успеха концерна Fiat, скончался на 62-м году жизни.

Состояние его здоровья резко ухудшилось после проведенной плановой операции на плече. Период восстановления должен был всего занять несколько недель. Неделю назад состояние Маркионне внезапно резко ухудшилось, и его перевели в реанимацию.

Все это время он находился в отделении интенсивной терапии. Как только врачи сообщили, что оценивают ситуацию как "необратимую". Все попытки медиков вывести Маркионне из комы закончились безрезультатно.

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