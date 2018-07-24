Предотвратить развязывание полномасштабной торговой войны между США и Евросоюзом - с такой ответственной миссией в Вашингтон отправляется председатель Европейской комиссии.
США-ЕС: стратегия кнута и пряника
США-ЕС: стратегия кнута и пряника
В среду Жан-Клод Юнкер встретится с американским президентом.
Дональд Трамп, который яростно критикует торговую политику ЕС, причисляя его к врагам Штатов в экономическом плане, в начале июня ввёл пошлины на поставки стали и алюминия из Евросоюза. На что блок ответил зеркальными мерами, которые коснулись целого ряда американских товаров, включая бурбон, джинсы и мотоциклы.
Накануне встречи с главой Еврокомиссии президент США пригрозил: если Брюссель не устранит торговые барьеры, то Вашингтон обложит 20%-ми пошлинами импортируемые из стран сообщества автомобили.
На случай, если Юнкеру не удастся уговорить Трампа свернуть с протекционистского курса, ЕС готовится пополнить санкционный список американских товаров.