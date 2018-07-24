Французская полиция начала расследование в связи с остановкой велогонки «Тур де Франс», которая была прервана из-за акции протеста фермеров в департаменте Од. Трассу, по которой ехали участники многодневки, забаррикадировали тюками сена, а во время разгона демонстрантов к пелотону принесло облако слезоточивого газа.
Фермеры прервали "Тур де Франс"
Фермеры прервали "Тур де Франс"
Один из участников акции Ян Ветуа в интервью Euronews возложил вину за отравление гонщиков на полицию: «Мы узнали, что Тур де Франс пройдёт через Пьеж и мы решили, что если не получим ответа от властей, то будем действовать. Правоохранители уже были там и когда мы попытались подойти к дороге, они распылили слезоточивый газ. Пострадали овцы, пострадали фермеры».
Из-за воздействия слезоточивого газа некоторым гонщикам пришлось промывать глаза, некоторые обратились за помощью к медикам. Гонка возобновилась примерно через 15 минут.
Фермеры протестуют против исключения департамента Од из списка неблагоприятных регионов для животноводства: они опасаются, что потеряют субсидии от государства и от ЕС.