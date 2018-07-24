Фермеры прервали "Тур де Франс"

Французская полиция начала расследование в связи с остановкой велогонки «Тур де Франс», которая была прервана из-за акции протеста фермеров в департаменте Од. Трассу, по которой ехали участники многодневки, забаррикадировали тюками сена, а во время разгона демонстрантов к пелотону принесло облако слезоточивого газа.