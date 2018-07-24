Юные тайские футболисты, которые провели две недели в полузатопленной пещере, после спасения ушли в монастырь. Почти все они - кроме одного, христианина - отправились на временное послушание в буддистский монастырь.
После спасения - в монастырь
После спасения - в монастырь
11 мальчиков уже разместились в обители, где прошла церемония посвящения. Они также почтили память погибшего в ходе их спасения дайвера Самана Гунана - отставного профессионального водолаза ВМФ Таиланда - и вознесли благодарственную молитву. После чего по буддийской традиции им всем обрили головы.
В монастыре подростки останутся 9 дней, а их тренер - 25-летний Экапол Чантхавонг - навсегда: он решил принять постриг и стать монахом. Ранее Чантхавонг уже провёл в одном из монастырей 12 лет. Полученные там знания и навыки он применил для поддержки детей во время заточения - в частности, научил их медитации.
Тайцы часто отправляются на временное послушание в монастыри для искупления проступков и духовного очищения, особенно после перенесённых испытаний, которые они считают "знаком судьбы".