Гарри Ханту на четвёртом этапе ралли-рейда "Шёлковый путь" не повезло: выступающий на Peugeot 3008 британец начал гонку с отрывом в 8 минут. Но затем у него сломалась левая передняя подвеска. На её починку ушло несколько часов, а потом ещё и вторая остановка перед самым финишем увеличила отставание вчерашнего лидера от его соперников.
"Шёлковый путь": Хант уступил лидерство
"Шёлковый путь": Хант уступил лидерство
Неприятностей не избежал и победитель первых двух этапов гонки гонки Нассер Аль-Аттия: через 100 километров после старта его Toyota вновь стала переднеприводной, задний дифференциал вышел из строя. Катарец добрался до финиша, но потерял 19 минут.
А лидером теперь стал стал пилот команды X-raid MINI Язид Аль-Раджи. Саудовец смог избежать проблем, с которыми столкнулись его соперники. Пришедший к финишу первым француз Матьё Серрадори обошёл Аль-Раджи лишь на одну секунду! А по итогам четырёх этапов саудовский гонщик лидирует с отрывом в 46,5 минут. Третье место у Нассера Аль-Аттии.
В категории "Грузовики" 4-й этап ралли-рейда выиграл экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова. Вторым пришел голландец Мартен ван ден Бринк на Renault, а третьим - россиянин Антон Шибалов. Но лидерство в общем зачёте сохранил другой пилот "КАМАЗ-мастер" Дмитрий Сотников, хотя и финишировал шестым.
После четырёх дней в Астрахани и Элисте "Шёлковый путь" берёт курс в сторону Москвы.