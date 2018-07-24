"Шёлковый путь": Хант уступил лидерство

Гарри Ханту на четвёртом этапе ралли-рейда "Шёлковый путь" не повезло: выступающий на Peugeot 3008 британец начал гонку с отрывом в 8 минут. Но затем у него сломалась левая передняя подвеска. На её починку ушло несколько часов, а потом ещё и вторая остановка перед самым финишем увеличила отставание вчерашнего лидера от его соперников.