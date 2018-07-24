"Если я сегодня решил обратиться к вам, то это потому что мы уже измучились. Мы так страдаем. Экипаж делится с нами едой, но этого мало". Эту запись сделал один из мигрантов, оказавшихся на борту танкера "Сарост 5". Больше недели назад экипаж судна подобрал в Средиземном море 40 нелегалов. И до сих пор эти люди не могут сойти на землю.
"Сарост 5" просит о помощи
"Сарост 5" просит о помощи
За ситуацией на корабле пристально следит журналист итальянского Radio Radicale Серджо Скандура. Он постоянно находится на связи с одним из мигрантов, который отправляет ему видео- и аудиозаписи.
Аймен Урари, второй капитан: "Мы уже не ждем еды. Нам нужен только ответ на вопрос, где мы можем пришвартоваться и кто возьмет на себя ответственность за мигрантов. Мы устали, команда устала. Запасов у нас осталось на 12-13 дней".
Экипаж корабля обратился к властям Туниса с просьбой разрешить им пришвартоваться в одном из портов этой страны, но получил отрицательный ответ. Вслед за Тунисом принимать это судно отказались Италия и Мальта.
Аймен Урари, второй капитан: "Мы не видели никаких кораблей Европейского союза, даже на радарах. И по морской системе связи мы не общались с погранично-патрульными судами ЕС".
Сейчас членам экипажа остается только ждать. Они надеются, что власти Туниса все-таки изменят свое решение.