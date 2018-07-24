"Сарост 5" просит о помощи

"Если я сегодня решил обратиться к вам, то это потому что мы уже измучились. Мы так страдаем. Экипаж делится с нами едой, но этого мало". Эту запись сделал один из мигрантов, оказавшихся на борту танкера "Сарост 5". Больше недели назад экипаж судна подобрал в Средиземном море 40 нелегалов. И до сих пор эти люди не могут сойти на землю.