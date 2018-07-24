Рыжий Тагил

"Давайте сделаем жизнь ярче" - под таким лозунгом прошел в Нижнем Тагиле Фестиваль рыжих. В нем приняли участие несколько сотен обладателей огненного цвета волос, среди которых были как жители города, так и гости из других уголков Свердловской области. По мнению многих участников парада, рыжеволосые люди - самые счастливые и везучие. Хотя некоторым из них в детстве доставалось от сверстников.

"В детстве это было совсем не здорово. В детстве меня дразнили. Причем я была одна такая рыжая среди своих сверстников и у меня не было коллег по несчастью. А сейчас, конечно, здорово! Сейчас я очень довольна!", - говорит участница парада.

"Рыжие самые счастливые! Люди, кто с ними рядом, тоже самые счастливые!", - говорит участник парада.

В рамках этого веселого мероприятия также прошел конкурс красоты среди рыжих домашних питомцев. В этом году первый приз достался курице по имени Ряба.

Те, кого природа не наградила натуральным огненным цветом шевелюры, искали другие возможности прикоснуться к фестивалю. Некоторые из них приехали на оранжевых автомобилях и мотоциклах и приняли участие в выставке-шоу ретро-машин. Фестиваль рыжих проводится в Нижнем Тагиле в третий раз. В этом году он получил федеральную поддержку.