Полиция Торонто установила личность человека, устроившего стрельбу вечером в воскресенье. Им оказался 29-летний Фейсал Хуссейн. Правоохранители сообщили, что это человек страдал серьезным психическим заболеванием.
Личность стрелка из Торонто установлена
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Личность стрелка из Торонто установлена
Тем временем канадский мегаполис приходит в себя после происшедшей драмы, в которой были ранены 13 человек, один человек убит.
Вот что говорят прохожие.
- Мы хотим, чтобы семьи знали: они не одни в боли и отчаянии. с ними все жители Торонто.
- Мой сын работает недалеко от места проишествия, я очень беспокоюсь за его благополучие, надеюсь, что Торонто постепенно вернется к нормальной жизни.
Мотивы, которые руководили Фейсалом Хусейном, полиции только предстоит установить. Сам стрелок был ликвидирован правоохранителями.