На встрече с Сергеем Лавровым Биньямин Нетаньяху заявил главе российского внешнеполитического ведомства, что официальный Тель-Авив заинтересован в полном выводе иранских сил из Сирии. Вместе с министром иностранных дел Россию представлял и начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Россия - Израиль: встреча и противоречия
Россия - Израиль: встреча и противоречия
Перед началом беседы Биньямин Нетаньяху заявил, что высоко оценивает сказанные на встрече Трампа и Путина слова, касавшиеся безопасности Израиля в нынешней ситуации.
Сразу после встречи агентство Reuters сообщило, что власти Израиля не намерены позволять иранским войскам находиться в Сирии даже в 100 км от линии разделения сирийских и израильских войск на Голанских высотах. Соответствующее предложение Москвы, касавшееся 100-километровой зоны, в которой не будет иранских сил, Тель-Авивом было отвергнуто.
Источник ТАСС в правительстве Израиля позднее уточнил, что "Тель-Авив заинтересован в полном выводе иранских сил из Сирии и оставляет за собой право свободы действий для Армии обороны Израиля". Собеседник агентства также подчеркнул, что "отказа от российских предложений" не было.