Греция пытается понять, что именно произошло вечером в понедельник и почему пожар оставил не только обугленные остовы домов, но и десятки погибших.
Греческая трагедия
Греческая трагедия
В огне сгорели дети и старики, курорт, на котором произошла трагедия, был популярен и у пенсионеров и как место каникул школьников.
Неизвестна пока и причина пожара, но ясно, что его почти мгновенному распространению помог сильный ветер, порывы которого порой достигали ста км/ч
Официальная цифра погибших - 74 человека, но поисковые работы продолжаются, так что власти не исключают, что количество жертв может увеличиться. Почти две сотни человек были доставлены в больницы с ожогами разной степени тяжести.
Греция обратилась за помощью к Евросоюзу и ввела в действие план по защите населения, что автоматически позволяет рассчитывать на поддержку, в том числе и финансовую. Первыми страну поддержали Испания, Франция, Турция и Италия.
Очевидцы происшедшего говорят, что единственным местом спасения оказались пляжи, поэтому эвакуация пострадавших проводилась в том числе и с помощью кораблей ВМС.
К середине дня во вторник очаги распространения пламени были полностью взяты под контроль.
Часть жителей вернулись, чтобы оценить ущерб, нанесенный огнем.
Тех , кому удалось спастись, но кто потерял на пожаре все имущество, движимое и недвижимое, временно расселили в отели. Еду, одежду и предметы первой необходимости распределяют НКО и сотрудники Красного Креста.