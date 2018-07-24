Пожары сжирают греческие острова и приводит к многочисленным жертвам. В пламени погибли более двух десятков человек. Люди пытались бежать, но огонь им это сделать помешал.
Смертоносные пожары в Греции
Смертоносные пожары в Греции
Наиболее сложное положение - в Аттике, эта область находится на юго-востоке столицы Греции.
Люди уцелели благодаря чуду. Вот что они рассказывают.
- Спасибо морю, которое у нас тут совсем рядом, и мы сумели спастись только потому, что тут совсем близко пляж, и мы просто вбежали в воду, у нас начала на спинах гореть одежда. Это как новый последний день Помпей.
- Что тут можно сказать? Мы живы и слава богу.
Глава кабинета министров Алексис Ципрас прервал зарубежный визит, чтобы удостовериться, что огню дан соответствующий ответ.
"Это очень сложное время для Аттики, это очень трудная ночь для всей Греции. Сейчас с огнем сражаются более 600 мужчин и женщин, свыше 300 пожарных машин посланы на места стихийного бедствия. Не удается взять под контроль пока четыре мощных очага пожара", - заявил он журналистам.
Греция обратилась за экстренной помощью к ЕС, сообщив, что пострадал жилищный фонд и инфраструктура региона.
На борьбу с огнем вышли и армейские подразделения.
Нынешние пожары в Греции стали самым крупным бедствием такого рода за последние десять лет, причина - многомесячное отсутствие осадков в Аттике. Что стало непосредственной причиной пожара, должно установить следствие.