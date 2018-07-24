Жители Никарагуа, опасаясь дальнейшей эскалации насилия у себя на родине, бегут в соседнюю Коста-Рику. В последние дни у здания агентства по вопросам миграции в Сан-Хосе выстраиваются очереди из желающих подать прошение на предоставление убежища.
Жители Никарагуа бегут в Коста-Рику
Жители Никарагуа бегут в Коста-Рику
Вице-президент и министр иностранных дел Коста-Рики Эпси Кэмпбелл сообщила, что на данный момент с этой целью границу ежедневно пересекают от 100 до 150 человек. На прошлой неделе власти страны организовали два приюта.
"Мы просим предоставить нам здесь убежище, чтобы дождаться улучшения ситуации в Никарагуа", — говорит один из просителей убежища.
Между тем президент Никарагуа Даниэль Ортега отверг призывы оппозиции к проведению досрочных выборов, отметив, что это приведет к дальнейшей дестабилизации обстановки в стране.
В Никарагуа в течении последних трех месяцев проходят антиправительственные выступления. Согласно подсчетам правозащитников, в ходе акций протеста были убиты более 350 человек, свыше 2000 получили ранения.