Огненная ловушка в Мати

"При дневном свете раскрылись масштабы трагедии", — передает корреспондент euronews Михалис Арабаджиоглу. "Огонь добрался до самой кромки моря. 26 человек погибли на этом месте. Берег здесь скалистый, и они не успели найти выход к морю".

"Когда мы поняли, что выбраться не сможем, то мы оставили машину на дороге", — рассказывает выжившая. "Я взяла на руки своего трехлетнего сына и побежала по тропинке, ведущей к морю. Мы выбежали на пляж и нырнули в воду. Я точно знаю, что вслед за мной к морю бежали и другие люди, но, к сожалению, уже тогда я была уверена, что они не успеют выбраться и, скорее всего, погибнут. Их тела потом нашли. Я не могу понять, каким образом они сбились с пути, может быть еще до того, как они нашли тропинку. Я только сейчас начинаю осознавать, что как раз на этом месте обнаружили тела 26 человек".