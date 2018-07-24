"Ночной кошмар" в Мати

Самыми страшными последствиями лесные пожары в Греции обернулись на курорте Мати, где слишком поздно началась эвакуация и очень многие не успели уехать.

«Здесь видно, к чему может привести паника. Десятки автомобилей застряли здесь, когда люди пытались бежать. Кто-то сумел вылезти вовремя. Кто-то, к несчастью, не успел», — рассказывает корреспондент Euronews Михалис Арабаджиоглу.

Те, кому удалось выжить, описывают ужас прошедшей ночи. Они говорят, что это был ночной кошмар: «Горящие люди. И среди них дети. Я не хотел смотреть. Мы слышали голоса со всех сторон. На войне хотя бы есть возможность отреагировать, здесь же нет никаких пределов. Это была зона боевых действий».

В деревне немало тех, кто приехал в надежде найти своих родных или близких. Одна из жительниц столичного региона рассказала, что ищет соседку: «Наверное, она была заблокирована в машине в Аргири Акти, где было столько погибших. Со вчерашнего дня мы не знаем, где она. Все её ищут. Мы ездили к её дому, но он сгорел дотла. Мы пытаемся её найти, но не можем. Мы поедем в больницу, мы будем проверять списки пропавших и раненных. Они нам так дороги. Здесь ведь не просто курорт, мы знаем друг друга, мы одна семья».

Как сообщают греческие издания, деревня Мати частично разрушена. Местные жители говорят, что до последнего не имели информации о движении огня.