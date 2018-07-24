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Обрушение дамбы и наводнение в Лаосе

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Обрушение дамбы и наводнение в Лаосе

Обрушение дамбы и наводнение в Лаосе
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Десятки людей погибли и сотни числятся пропавшими без вести в результате наводнения, вызванного прорывом дамбы в Лаосе. Катастрофа произошла в понедельник вечером в горной провинции Аттапы на юго-востоке страны. Рухнула одна из дополнительных плотин строящейся гидроэлектростанции. На окрестные населённые пункты хлынуло пять миллиардов кубометров воды. Полностью затоплены 6 окрестных деревень. Свыше тысячи семей остались без крыши над головой.

До прорыва дамбы власти успели эвакуировать лишь часть населения. Поисково-спасательная операция в зоне бедствия продолжается. К ней примкнули спасатели из соседних стран.

В эксплуатирующей организации сообщили, что обрушение произошло из-за непрерывных дождей, которые привели к накоплению воды в резервуаре плотины.