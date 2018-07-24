"Рай на земле", "место, которое дарит ощущение свободы" – так о равнине Кастеллуччи, которая находится в итальянском регионе Умбрия, отзываются туристы. Поля здесь усеяны маками, маргаритками и васильками.
Импрессионизм и сорняки
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Импрессионизм и сорняки
Полюбоваться этой красотой, которую некоторые туристы сравнивают с картинами импрессионистов, приезжают тысячи людей, но, по словам местного фермера, эти цветы на самом деле всего лишь сорняки.
Антонио Баркароли, фермер: "Сюда эти растения были завезены зерноуборочными комбайнами, которые использовались для сбора чечевицы и пшеницы в других местах. Постепенно всё поле покрылось цветами, которые проросли вместе с чечевицей".
Всего два года этот регион пострадал от мощнейших землетрясений. Но постепенно сюда возвращается жизнь.