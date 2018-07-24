Армия обороны Израиля сообщила во вторник, что сбила двумя ракетами "Пэтриот" сирийский истребитель "Сухой", проникший "в воздушное пространство еврейского государства на два километра".
Израиль сбил сирийский истребитель
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Израиль сбил сирийский истребитель
По данным сирийской стороны, сбитый самолет не покидал территории Сирии.
В понедельник Израиль запустил две ракеты для перехвата двух сирийских ракет, запущенных из комплекса "Точка" по территории, удерживаемой группировкой "Исламское государство" и примыкающей к Голанским высотам.