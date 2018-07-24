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Израиль сбил сирийский истребитель

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Израиль сбил сирийский истребитель

Израиль сбил сирийский истребитель
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Армия обороны Израиля сообщила во вторник, что сбила двумя ракетами "Пэтриот" сирийский истребитель "Сухой", проникший "в воздушное пространство еврейского государства на два километра".

По данным сирийской стороны, сбитый самолет не покидал территории Сирии.

В понедельник Израиль запустил две ракеты для перехвата двух сирийских ракет, запущенных из комплекса "Точка" по территории, удерживаемой группировкой "Исламское государство" и примыкающей к Голанским высотам.

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