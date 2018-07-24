В Греции сотни людей, спасая свои жизни во время пожара, нашли укрытие от огненной стихии в море. По словам очевидцев, огонь на побережье буквально наступал им на пятки. Местных жителей и туристов, оказавшихся отрезанными огнем, с пляжей эвакуировали суда военно-морского флота, яхты и рыбацкие лодки.
От огня спасает море
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От огня спасает море
Как сообщается, на побережье у города Рафина были спасены более семисот человек. Они перевезены в безопасное место. Военные моряки фрегата ВМС "Элли" обнаружили в море тела четырех погибших - трех женщин и ребенка. Как минимум два человека считаются пропавшими без вести. Они находились на борту лодки с датскими туристами, которая отплыла от берега в Рафине. Ведется поисково-спасательная операция.
Эвакуация людей из пригорода Афин также проводится на автобусах. По последним данным, лесные пожары в Греции уничтожили более 500 домов и несколько сотен машин в столичном регионе.