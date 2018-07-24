Аттика в огне

Десятки людей, в том числе иностранцы, стали жертвами пожаров, которые бушуют в регионе Аттика на юге Греции. Здесь уже введен режим чрезвычайного положения. Власти страны не исключают, что причиной пожаров, вспыхнувших всего сутки назад и уже ставших самыми смертоносными по крайней мере за последние 10 лет, могли стать поджоги. Во вторник премьер-министр Алексис Ципрас объявил трехдневный траур по погибшим.

REUTERS/Costas Baltas

Рассказывают очевидцы:

"Мы смогли спастись буквально в последнюю минуту. Огонь полыхал в 200 метрах от нас. Мы уже завели машину. Но неожиданно всё вокруг окутал густой дым. Поднялся сильный ветер. Мы не могли дышать. К счастью, моя жена принесла полотенца и воду. Мы смогли уехать. Но вскоре мы попали в пробку. Началась паника, люди кричали, звали на помощь".

"Неожиданно я услышал взрывы. Начали биться стаканы. Взорвались газовые баллоны. Взрыв прогремел и в гараже. В этот момент я сказал себе: "Всё, пора бежать. Больше здесь нельзя оставаться".

REUTERS/Alkis Konstantinidis

Еще одна очевидица пожаров всю ночь искала своих родителей. К счастью, им удалось спастись.

"Люди бегали по улице, звали на помощь, кричали: "Мы горим". Но кто мог их спасти?"

Фэи Дулгери, Euronews: "Как говорят очевидцы, пожары, которые вспыхнули на востоке Аттики, распространялись очень быстро. Люди, которые живут в этом районе, рассказывают, что все произошло буквально за час. Кто-то побежал на ближайший пляж, а кто-то оказался в ловушке. Те, кто смог спастись, говорят, что им теперь нужна помощь государства, чтобы вернуться к нормальной жизни".