Соосновательница движения Femen Оксана Шачко найдена мёртвой в Париже. Её знакомые пишут, что активистка, которая уже дважды пыталась свести счёты с жизнью, покончила с собой. Лидер движения Анна Гуцол рассказала, что девушку в её собственной квартире обнаружили друзья, рядом была записка со словами «вы все фейк».
Соосновательница Femen найдена мёртвой
Соосновательница Femen найдена мёртвой
Шачко стояла у истоков движения, которое использует особое отношение к наготе и женскому телу для своих выступлений. Активистки протестовали против консерватизма, нетерпимости, цензуры и преследования за взгляды. Они требовали активизировать борьбу с проституцией.
Оксана Шачко участвовала во многих акциях группы. Она была в числе девушек, которые заявляли, что их пытали сотрудники белорусского КГБ после выступления у здания ведомства в Минске. В 2012 на выборах президента России Шачко под лозунгом «Краду за Путина» пыталась вынести урну с избирательного участка, где голосовал глава государства.
Когда против активистки возбудили уголовное дело на Украине, она получила убежище во Франции.