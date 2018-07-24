Соосновательница Femen найдена мёртвой

Соосновательница движения Femen Оксана Шачко найдена мёртвой в Париже. Её знакомые пишут, что активистка, которая уже дважды пыталась свести счёты с жизнью, покончила с собой. Лидер движения Анна Гуцол рассказала, что девушку в её собственной квартире обнаружили друзья, рядом была записка со словами «вы все фейк».