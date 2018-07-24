Очередной саммит стран-членов ассоциации БРИКС открывается 25 июля. В Йоханнесбурге собираются лидеры пяти стран с крупными развивающимися экономками - Бразилии, России, Индии, Китая и председательствующей в этом году ЮАР. В совокупности они охватывают 40% населения Земли и более четверти территории планеты.
Йоханнесбург принимает саммит БРИКС
Йоханнесбург принимает саммит БРИКС
"БРИКС защищает многосторонность в мире, и особенно многостороннюю торговую систему с её центром ВТО, выступает против монополярности и протекционизма", - считает посол Китя в ЮАР Лин Сонг Цян.
С 1990 по 2014 годы страны БРИКС перешли от 11% мирового ВВП почти до 30%. И хотя падение цен на сырьё в последние годы нанесло значительный ущерб трем членам сообщества, повестка дня саммита амбициозна. Она включает выработку общего механизма разрешения конфликтов, создание центра разработки вакцин и вопросы экономического палнирования. В рамках встречи будут проведены форумы по вопросам гендерного равенства и правах женщин.
Бразилия предлагает заключить меморандум о развитии взаимодействия в сфере региональной авиации, а Россия будет продвигать идею о создании общего механизма исследований в области энергетики. Есть у БРИКС планы и по учреждению своего единого рейтингового агентства.
Традиционно на форум приглашаются также главы государств и правительства других стран, не входящих в объединение. На это раз гостями станут генсек ООН Антониу Гутерриш, лидеры Аргентины, Индонезии, Египта, Ямайки, Турции, а также Анголы, Габона и Зимбабве.