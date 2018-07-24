На парламентских слушаниях во Франции по делу экс-советника президента Александра Беналлы должны дать показания премьер Эдуар Филипп и другие члены правительства. Накануне глава МВД Жерар Колон уверял парламентариев, что не знал, какую должность занимал Беналла.
Премьер Франции ответит за нападение чиновника на демонстрантов
Премьер Франции ответит за нападение чиновника на демонстрантов
Автор одного из видеосвидетельств произошедшего, активист движения «Непокорная Франция» Таа Буафс отмечает, что и сам не догадывался, кто напал на демонстрантов: «В тот момент я и представить себе не мог, что это один из сотрудников Эммануэля Макрона. Для меня это была просто полиция, я достал телефон, чтобы заснять полицейское насилие.
Надо, чтобы Макрон объяснился. Как участник протестов, как свидетель я должен знать правду. Уже несколько дней все говорят об этом, прошло два с половиной месяца с того инцидента, до сих пор мы не знаем правды, не знаем, что произошло: кто дал ему обмундирование? Кто разрешил ему прийти? Кто его покрывал и зачем?»
Александр Беналла отвечал за безопасность президента Эммануэля Макрона. После скандала он был уволен и сейчас находится под стражей, ему предъявлены обвинения в применении насилия.