Премьер Франции ответит за нападение чиновника на демонстрантов

На парламентских слушаниях во Франции по делу экс-советника президента Александра Беналлы должны дать показания премьер Эдуар Филипп и другие члены правительства. Накануне глава МВД Жерар Колон уверял парламентариев, что не знал, какую должность занимал Беналла.

Автор одного из видеосвидетельств произошедшего, активист движения «Непокорная Франция» Таа Буафс отмечает, что и сам не догадывался, кто напал на демонстрантов: «В тот момент я и представить себе не мог, что это один из сотрудников Эммануэля Макрона. Для меня это была просто полиция, я достал телефон, чтобы заснять полицейское насилие.

Надо, чтобы Макрон объяснился. Как участник протестов, как свидетель я должен знать правду. Уже несколько дней все говорят об этом, прошло два с половиной месяца с того инцидента, до сих пор мы не знаем правды, не знаем, что произошло: кто дал ему обмундирование? Кто разрешил ему прийти? Кто его покрывал и зачем?»

Александр Беналла отвечал за безопасность президента Эммануэля Макрона. После скандала он был уволен и сейчас находится под стражей, ему предъявлены обвинения в применении насилия.