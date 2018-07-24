Принц Гарри и Элтон Джон объявили СПИДу войну

На Международной конференции по проблеме вируса иммунодефицита, проходящей в Амстердаме, принц Гарри и сэр Элтон Джон объявили о запуске глобального проекта под названием MenStar Coalition. Его цель: предотвратить распространение СПИДа, в первую очередь - среди мужской части населения.

"В мире очень много людей, которые по-прежнему игнорируют тот факт, что отустуствие должного внимания профилактике и лечению ВИЧ ведёт к разрушительным последствиям по принципу эффекта домино для образования и прочих сфер общественной жизни", - сказал британский принц.

Основатель фонда борьбы со СПИДом, музыкант Элтон Джон заявил с трибуны форума: "Если мы хотим покончить со СПИДом раз и навсегда, мы должны привлечь к решению этой проблемы мужчин. Настало время для создания глобальной коалиции, которая поможет мужчинам освоить навыки самозащиты. Причем они научатся защищать не только себя, своих жён, подруг, сестер и дочерей, но и, что особенно важно, братьев и сыновей. Этот проект запускается сегодня. Называется он MenStar".

Первоочередная задача MenStar Coalition: стимулировать мужчин, а в особенности, из числа молодежи, к сдаче анализов на СПИД и к его лечению в случае обнаружения. Реализация проекта, на который выделено более одного миллиарда долларов, начнется со следующего года в странах Африки.