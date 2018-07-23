"Кровавая луна" и "великое противостояние"

Сразу два редких астрономических явления смогут наблюдать жители Земли в эту пятницу: самое продолжительное лунное затмение XXI века и "великое противостояние" Марса. Последний раз эти два события произошли одновременно 200 лет назад. Полная фаза затмения продлится 1 час и 43 минуты. Цифра впечатляющая, учитывая, что, например, в апреле 2015 года этим явлением можно было любоваться всего пять минут.

Как говорят ученые, лучше всего за этим явлением наблюдать в южной и восточной Европе. Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок. Это так называемая "кровавая Луна". А вот жители Северной Америки не смогут увидеть затмение.

Кому-то же в этот день повезет дважды: некоторых жителей Земли ждет еще один астрономической "подарок". "Марс вступит в великое противостояние с Солнцем и приблизится к Земле на минимальное расстояние. В период великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере и выделяется на небе яркой оранжевой окраской", - говорится на сайте "РИА-Новостей". В следующий раз противостояние Марса и Солнца можно будет увидеть только через 17 лет.

Почему Луна становится "кровавой"?

В древности появление на небе "кровавой луны" люди считали предзнаменованием катастроф. Но у этого явления есть простое научное объяснение. Когда лучи Солнца попадают в атмосферу Земли, синий спектр видимого солнечного излучения рассеивается, а красный попадает в тень планеты. Из-за этого сама тень окрашивается в красный цвет, и, как следствие, Луна приобретает тот же оттенок.