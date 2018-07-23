Допинг-тест для велосипедов

Победители этапов "Тур де Франс" обязаны отправлять свой спортивный инвентарь на проверку сразу после того, как пересекут финишную черту. Специалисты должны убедиться в том, что в велосипедах нет никаких дополнительных механизмов, которые могли бы предавать им ускорение.

Жан-Кристоф Перо, Международный союз велосипедистов: "Принцип здесь такой же, как на радиографии в больнице, где вам скажут, сломано у вас ребро или нет. Мы тут также можем определить, есть ли в велосипеде какие-то устройства, которых здесь быть не должно".

В этом году организаторы велогонки начали использовать тепловые камеры, которые могут обнаруживать необычные для велосипеда источники энергии, например, электрические моторы или батареи. Проверка проводится прямо во время гонки. В случае, если у организаторов возникают серьезные подозрения, велосипед могут полностью разобрать. Как сообщается, в общей сложности за время нынешней гонки было проведено около полутора тысяч тестов.