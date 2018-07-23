Фестивальное лето Европы

Лето в Европе - время фестивалей. "Глобалтика" в польских городах Гдыня и Гданьск, составляющих одну агломерацию, вновь собрала в "Колибки Парке" музыку и фильмы со всего света. "Разнообразие мира - главное достояние человечества", - считают организаторы "Глобалтики", в рамках которой проходят также многочисленные дебаты и творческие ателье. А ещё в этом году на фестивале представлена специальная программа, посвящённая знаменательной дате: 100 лет назад в Польше женщины получили право голоса.