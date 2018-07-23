Лето в Европе - время фестивалей. "Глобалтика" в польских городах Гдыня и Гданьск, составляющих одну агломерацию, вновь собрала в "Колибки Парке" музыку и фильмы со всего света. "Разнообразие мира - главное достояние человечества", - считают организаторы "Глобалтики", в рамках которой проходят также многочисленные дебаты и творческие ателье. А ещё в этом году на фестивале представлена специальная программа, посвящённая знаменательной дате: 100 лет назад в Польше женщины получили право голоса.
Фестивальное лето Европы
Фестивальное лето Европы
В австрийском Зальцбурге, родном городе Моцарта, вновь пульсирует один из самых известных в мире фестивалей классической музыки. Основанный в конце 19-го века для представления в основном сочинений австро-немецких композиторов, он стал желанным местом для представления многих мировых премьер.
Программа нынешнего фестиваля удовлетворит самые взыскательные вкусы - 206 концертов, опер и музыкально-театральных спектаклей. До конца августа в Большом фестивальном дворце и на других площадках будет звучать музыка Моцарта и Штрауса, Чайковсого и Бетховена, а ещё в очередной раз будет представлена пьеса Хуго фон Хофманншталя „Имярек" - символ летнего Зальцбургского фестиваля. В роли "Имярека" - Тобиас Моретти.
Психоделическая музыка и культура, йога и медитации, живопись, скульптура и альтернативная медицина, видео-арт и граффити - в такое многогранное мероприятие вылился "Бум-фестиваль" на берегу озера возле старинного португальского города Иданья-а-Велья.
Фестиваль открывается раз в два года в августе обязательно в полнолуние и пользуется славой "самого экологичного в мире": его гости и участники отказались от всех химических средств для уборки и перешли на сниженное потребление воды, солнечные батареи и ветряные электрогенераторы.