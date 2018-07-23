"Моя жизнь - это не порнофильм"

Эскалаторы, раздевалки, примерочные, туалеты, общественный транспорт – спастись от скрытых камер южнокорейские женщины не могут нигде. Еще большее негодование вызывает у них тот факт, что впоследствии видеозаписи без их ведома попадают на порносайты и в социальные сети.

Явление получило название "молка", что переводится с корейского как "скрытая камера". В последние годы оно приобрело огромные масштабы, что не в последнюю очередь связано с развитием технологий: камеры становятся все меньше, их можно встроить даже в ручку или в пуговицу пиджака.

За прошлый год полиция зарегистрировала 7600 случаев подсматривания с использованием скрытой камеры. За пять лет таких преступлений стало в семь раз больше! Среди тех, против кого подавались жалобы, были в том числе врачи, адвокаты, судьи, полицейские. В одном из скандалов оказались замешаны даже члены олимпийской сборной по плаванию, которые с помощью скрытых камер наблюдали за спортсменками из своей команды.

Этим летом по Южной Корее прокатилась волна акций протеста, в которых приняли участие десятки тысяч женщин. Женщины убеждены, что полиция, сталкиваясь со случаями вуайеризма [подсматривания с помощью скрытых камер], применяет "двойные стандарты". Так, например, участницы демонстрации напомнили правоохранителям историю женщины, которая сняла обнаженного мужчину-модель во время занятий в творческой мастерской. Дело быстро было было доведено до суда, в то время как если мужчины снимают женщин, то эти преступления часто остаются без внимания со стороны полиции.

Какое наказание ждет любителей "молка"?

Уже 10 лет в Южной Корее существует закон, согласно которому все смартфоны должны издавать громкий звук, когда срабатывает фотокамера. Однако есть мобильные приложения, которые позволяют обходить это требование. В теории закон предусматривает для любителей подсматривать за другими наказание в виде пяти лет лишения свободы или в виде штрафа в размере 8000 евро. Но на практике оказывается, что поймать нарушителей нет так просто, а приговоры в их отношении выносятся самые мягкие.

Не только Южная Корея

Столь щепетильная тема взволновала не только южнокорейское, но и британское общество. Этим летом парламент Соединенного Королевства рассматривал законопроект, который запрещал бы фотографировать у девушек под юбками. Но в итоге документ был заблокирован Палатой общин, что возмутило даже премьер-министра Терезу Мэй. На своей странице в "Твиттере" она написала, что апскертинг [съёмка женщин под юбкой в общественных местах без разрешения] - это "вторжение в личную жизнь, из-за которого жертвы чувствуют себя униженными и подавленными".