В третий день ралли "Шёлковый путь" участников подвела погода. Гонщики команды КАМАЗ застряли в грязи на 80 км пути. Первым жертвой стихии стал Андрей Каргинов, затем черный капотник Эдуарда Николаева и, наконец, Антон Шибалов. Сообща им удалось вытащить грузовики на трассу, но на это потребовалось время. Лидеры гонки потеряли около получаса, а некоторые участники ещё больше.

Нассер Аль-Аттия, у которого не было возможности отремонтировать машину после поломки заднего привода, тоже увяз в размокшей степи и попытался выбраться, но его "тойота" заглохла из-за перегрева сцепления. Руководитель проекта "Шёлковый путь" Владимир Чагин принял решение сократить спецучасток дороги из-за погодных условий.

Лишь немногим удалось пройти этот этап без задержек. Первым к финишу пришёл Гарри Хант, он пролетел через грязь на своём Peugeot и обошёл пришедшего вторым Язида Аль-Раджи всего на 48 секунд.

Среди грузовиков первым стал Дмитрий Сотников с гораздо большим отрывом: от вернувшегося в гонку Ван Ден Бринка его отделяет более 5 минут. Сотников - один из немногих гонщиков, которым сегодня удалось избежать неприятных неожиданностей.