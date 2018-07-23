Ирландский лоукостер Ryanair намерен добиться целевого показателя годовой прибыли, несмотря на волну забастовок бортпроводников и пилотов. Руководство пригрозило начать процедуру увольнений, если протесты будут продолжены.
Забастовки мешают Ryanair
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Забастовки мешают Ryanair
На прошлой неделе крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания отменила сотни рейсов из-за забастовок экипажей в Испании, Португалии, Италии и Бельгии. В понедельник на торгах в Лондоне курс акций авиаперевозчика упал более чем на 4%.
Ryanair предупредила о возможности дальнейшего ухудшения финансовых показателей из-за забастовок. За последние три месяца прибыль авиаперевозчика снизилась на 20% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, хотя и превысила усредненный прогноз опрошенных компанией аналитиков.