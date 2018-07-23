Избиения в ярославской колонии: первые задержания и побег адвоката

Кроме того, в понедельник СМИ сообщили, что Россию покинула адвокат Макарова Ирина Бирюкова, которая передала "Новой газете" видеозапись инцидента. Женщина была вынуждена обратиться в официальные органы с просьбой защитить ее и ее семью в связи с поступившими угрозами. Бирюкова написала заявление на имя руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, в котором сообщила, что ей начали угрожать сотрудники колонии, участвовавшие в избиении Макарова. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что будет добиваться для адвоката государственной защиты.

После того, как в интернет попали кадры, на которых видно, как сотрудники ярославской колонии №1 избивают заключенного Евгения Макарова, скандал не перестает набирать обороты. В понедельник Следственный комитет сообщил , что установлены личности всех работников исправительного учреждения, которых видно на записи. Шестеро из них уже задержаны.

В понедельник также стало известно, что СК по Ярославской области организовал проверку в отношении экс-следователя Родиона Свирского, который в 2017 году отказался возбудить уголовное дело. Как оказалось, у Свирского был доступ к видеозаписям, но после просмотра кадров он пришел к выводу, что "факты превышения должностных полномочий, связанных с необоснованным применением в отношении Макарова Е.А. физической силы со стороны сотрудников учреждения, отсутствуют".

Что произошло?

Кадры были сняты еще год назад, но известно об этом инциденте стало только сейчас. На записи, опубликованной в пятницу, видно, как сотрудники колонии избивают Макарова резиновыми дубинками и кулаками и льют ему воду на голову. Как сообщалось в медицинском отчете, после случившегося мужчина не мог самостоятельно стоять на ногах, у него были зафиксированы многочисленные гематомы, кожа лопнула от сильных ударов. В тот же день, когда видео попало в сеть, СК возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Ситуацию прокомментировал замглавы ФСИН Анатолий Рудый. Он заявил, что за Макаровым числилось 136 нарушений. "[Макаров] вел себя крайне вызывающе, вызывал постоянно на конфликт администрацию, постоянно пытался сделать так, чтобы в отношении него была какая-то крайняя реакция личного состава". В то же время Рудый признал, что "сотрудники не провели документирование, как положено, и не дали этому правовую оценку". Также замглавы ФСИН добавил, что сотрудники колонии при проверке пытались скрыть видеозапись.

"Макарову нужна психологическая помощь"

В понедельник с Макаровым смог пообщаться председатель Совета при Президент РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. "Мы побеседовали с этим человеком и поняли, что он находится в тяжелом психологическом состоянии и нуждается в психологической помощи". Федотов заметил, что потерпевшему осталось отбывать наказание всего три месяца, поэтому очень важно сейчас оказать поддержку этому человек. В сообщении также говорится о том, что в скором времени для потерпевшего будет организована встреча с матерью.