Мало быть белобородым старцем, нужно еще и излучать некую ауру, которая свойственна знаменитостям в возрасте.
Вечно живой Хэмингуэй
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Вечно живой Хэмингуэй
Насколько притворство может вызывать доверие, лучше судить тем, кто участвовал в конкурсе двойников Эрнеста Хэмингуэя, вначале прошедшими колоннами по улицам Ки-Уэста, где знаменитый писать жил, а потом и поднявшимися на сцену.
Конкурс проводится почти 40 лет в день рождения автора "Старика и моря" и "Праздника, который всегда с тобой".
Место проведения конкурса тоже не случайно - именно в этом заведении "Папа", как еще тоже принято называть великого романиста, привык пропускать парочку его любимых дайкири.
Победителем на этот раз оказался тоже автор книг, посетовавший, что они плохо раскупаются. Команде его болельщиков, впрочем, этот факт был безразличен.