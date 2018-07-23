США - Иран: обмен угрозами

"Вы столкнетесь с такими последствиями, с которыми никогда не сталкивались за всю вашу историю. Сбавьте тон", - сообщил он в Twitter'е.

В начале мая США вышли из договора, который ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на постепенную отмену санкций Совета Безопасности ООН.

Многие наблюдатели считают эти слова ответом на заявления, сделанные иранским президентом накануне в ходе встречи в Тегеране с дипломатами. Он посоветовал Трампу "не играть с огнем".

"Американцы утверждают, что не позволят Ирану экспортировать даже каплю нефти. Они что, считают, что Иран настолько слаб, что могут позволить себе такое говорить в наш адрес? Мы готовы к ответу. Мы готовы к сопротивлению. Мы - это вся нация", - подчеркнул Хасан Роухани.

Роухани при этом добавил, что иранский народ - цитата "никогда никому не будет кланяться". Он подчеркнул, что возможное военное столкновение с Ираном станет, по его выражения, для США "матерью всех войн".