"Токсичный" советник президента

Стало известно, что президент Франции распорядился реорганизовать свою администрацию: это одно из последствий скандала с Александром Беналлой.

По сообщениям прессы, о том, что советник, переодевшись полицейским, избил двух манифестантов 1-го мая, президента поставили в известность 2-го мая, тогда же Беналлу отправили в принудительный отпуск на две недели за свой счет. В понедельник утром в Национальную ассамблею для объяснений вызван глава МВД Жерар Колон.

В конце прошлой недели был дан старт процедуре увольнения Беналлы, в течение 36 часов он и четверо других подозреваемых давали показания в уголовной полиции, находясь под стражей. Из здания они вышли уже в статусе обвиняемых.

Имеются подтвержденные сведения о том, что Беналла располагал служебной квартирой в фешенебельном парижском округе, персональным автомобилем с водителем, а также пропуском для прохода в Национальную Ассамблею.

Скандал разразился 18-го июля, когда газета "Монд" опубликовала видео, идентифицировав человека, избивающего участников демонстрации.

Елисейский дворец на это заявил, что Беналла был наказан еще в мае, однако пресса сумела установить, что он продолжал исполнять свои обязанности, участвуя в том числе и во встрече французской футбольной сборной, состоявшейся после победы в чемпионате мира.