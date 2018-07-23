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Бизнес

Новый управляющий в Fiat Chrysler

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Новый управляющий в Fiat Chrysler

Новый управляющий в Fiat Chrysler
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Кадровые перестановки в автоконцерне Fiat Chrysler Automobiles. Новым управляющим стал Майк Мэнли. До этого Мэнли был ответственным в компании за развитие входящей в концерн марки Jeep.

Он сменил на посту Серджо Маркионне, находящегося в тяжелом состоянии после хирургического вмешательства. Решение было принято на экстренно созванном в субботу совете директоров.

Экс-управляющий, а также бывший руководитель марки Ferrari, Маркионне работал в Fiat с 2004 года. Он осуществил важное для автоконцерна слияние Fiat с американским Chrysler, когда итальянский автопроизводитель находился на грани банкротства. Маркионне смог вывести компанию из кризиса и сделать её одним из ведущих мировых автоконцернов.

Сейчас доходы Fiat Chrysler достигают 3,5 млрд долларов.

Миланская биржа не оптимистично отреагировала на перестановки в руководстве автоконцерна. В понедельник акции Fiat Chrysler потеряли в цене более 2%.