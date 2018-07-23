Кадровые перестановки в автоконцерне Fiat Chrysler Automobiles. Новым управляющим стал Майк Мэнли. До этого Мэнли был ответственным в компании за развитие входящей в концерн марки Jeep.
Новый управляющий в Fiat Chrysler
Новый управляющий в Fiat Chrysler
Он сменил на посту Серджо Маркионне, находящегося в тяжелом состоянии после хирургического вмешательства. Решение было принято на экстренно созванном в субботу совете директоров.
Экс-управляющий, а также бывший руководитель марки Ferrari, Маркионне работал в Fiat с 2004 года. Он осуществил важное для автоконцерна слияние Fiat с американским Chrysler, когда итальянский автопроизводитель находился на грани банкротства. Маркионне смог вывести компанию из кризиса и сделать её одним из ведущих мировых автоконцернов.
Сейчас доходы Fiat Chrysler достигают 3,5 млрд долларов.
Миланская биржа не оптимистично отреагировала на перестановки в руководстве автоконцерна. В понедельник акции Fiat Chrysler потеряли в цене более 2%.