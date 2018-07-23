Вспышка чумы рогатого скота не на шутку напугала жителей горного массива Станджа в южной части Болгарии. Здесь власти приняли решение усыпить около 4 000 овец и коз.
Эпидемия рогатого скота
Эпидемия рогатого скота
На прошлой неделе разъяренные фермеры организовали манифестацию перед Советом министров в Софие c требованием финансовой компенсации за потерянных животных.
Владимир Павлов, один из организаторов протеста:
"Мы блокируем доступ к фермам, это наша война против администрации. Мы остановили исполнение их распоряжения на 8 дней, но вчера они начали снова. Они усыпили животных в одной деревне".
Болгарские фермеры считают, что власти убили животных без уважительной причины и сомневаются в достоверности тестов, выявивших болезнь.
Один из местных жителей утверждает, что полиция не показала фермерам ордер, а власти не соблюдают действующий протокол.
Марина Иванова, ветеринар:
"Рекомендуется наблюдать за животными, делать регулярно анализ крови, и в случае, если выявлены признаки заражения, повторять анализ каждые две недели. Если признаки болезни подтвердятся, то животных нужно усыпить".
Экономисты говорят о серьезном ущербе для сельского хозяйства, а местные жители опасаются, что вирус может проникнуть в воду из-за того, что животные были захоронены недостаточно глубоко.