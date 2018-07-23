Необыкновенное фаду Амалии Родригеш

Её называют королевой фаду, голосом Португалии, и даже спустя много лет после её смерти, любую певицу этого традиционного лирического португальского жанра сравнивают с ней - Амалией Родригеш.

К 98-й годовщине со дня рождения певицы звукозаписывающая компания Valentim de Carvalho выпустила альбом под названием "Да или нет?". На диске собраны самые известные песни исполнительницы.

Амалия Родригеш родилась в бедной многодетной семье. Её мать отказалась от дочери, и Амалию воспитывала ее бабушка. Уже с детства был заметен ее певческий талант. Она начала выступать как певица со своей сестрой в ночном клубе. В течение года Амалия стала звездой, и ее концерты в клубе проходили каждый вечер.

После революции 1974 года в Португалии Амалию подозревали в связи со свергнутым правительством. Это значительно навредило ее славе, и она решила уйти из шоу-бизнеса

В общей сложности Амалия выпустила более 170 альбомов. Она сохранила свою власть над публикой даже тогда, когда популярность фаду стала снижаться.