Тысячи людей вышли на улицы Амстердама, чтобы принять участие в шествии посвященном борьбе против СПИДа. В нидерландской столице проходит 22-я международная конференция по проблеме вируса иммунодефицита человека.
Мир против СПИДа
Мир против СПИДа
Здесь собрались свыше 15 тысяч ученых, активистов, производителей лекарств, политиков и мировых лидеров. Организаторы обращают особое внимание на проблему борьбы против СПИДа среди женщин.
Президент Международного общества по борьбе с ВИЧ Линда-Гейл Беккер:
"Многие девушки и женщины не получают элементарную медицинскую помощь из-за того, что это стыдно, что это табу, от недостатка образования или потому, что мужчины диктуют свои правила".
В этом году мероприятие проходит под девизом: "Разрушать барьеры, возводить мосты".
Среди именитых гостей мероприятия Элтон Джон, Кончита Вурст. Британский принц Гарри выступит на форуме с докладом по вопросу распространения вируса иммунодефицита человека среди молодежи.