Лефортовский суд Москвы санкционировал арест 74-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого по делу о госизмене, сообщили в понедельник российские СМИ.
Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по "шпионскому делу"
Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по "шпионскому делу"
В самом Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (подразделении Роскосмоса) информацию об аресте не комментируют.
Руководитель пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко сообщил лишь, что комиссия по проверке деятельности ЦНИИмаш под руководством замгендиректора Роскосмоса Сергея Демина начнет работу на этой неделе. Устименко добавил, что директор Исследовательско-аналитического центра Роскосмоса Дмитрия Пайсон написал заявление об увольнении, уточнив, что Пайсон проходит по делу о госизмене как свидетель.
Вопрос о его преемнике на посту главы исследовательско-аналитического центра Роскосмоса будет решен во вторник, когда гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин вернется в Москву. В пресс-службе Роскосмоса заявили, что Рогозин проинформирован по данному делу и дал поручение оказывать следственной группе максимальное содействие.
В минувшую пятницу газета "Коммерсант" сообщила, что следственная группа ФСБ провела обыски в кабинетах сотрудников ЦНИИмаш, а также в офисе директора. Следствие установило, что западным спецслужбам стали известны результаты гиперзвуковых разработок под грифом "совершенно секретно".