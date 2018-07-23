Сотни беженцев в понедельник вернулись в Сирию из соседнего Ливана. Их дома расположены в горной местности Западный Каламун в 60 километрах от Дамаска. Этот район был освобожден от радикальных исламистов в прошлом году.
Беженцы возвращаются домой
Беженцы возвращаются домой
850 человек выехали на родину из ливанского лагеря беженцев "Арсаль" через погранпереход в Земрини. Операция проходила под контролем сил безопасности, Ливанского общества Красного Креста и сотрудников миссии Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
По данным созданного Россией Центра приема, распределения и размещения беженцев, около трех тысяч сирийцев заявили о желании в ближайшее время вернуться из "Арсаля" в населенные пункты района Западный Каламун.
"Мы приехали в Ливан в этом доме на колесах, в нем и вернемся, точно также, как и уехали", — говорит эта женщина.
По данным российских военных и дипломатов, сегодня в 76 населенных пунктах Сирии, наименее пострадавших от военных действий, уже можно разместить 336,5 тысяч человек.
В Ливане проживают 1.5 млн беженцев из Сирии.