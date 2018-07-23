Афганистан: образование побеждает терроризм?

27 января этого года в дипломатическом квартале столицы Афганистана прогремел взрыв. Его совершил террорист-смертник на заминированном автомобиле скорой помощи. В результате теракта погибли 103 человека, 235 получили ранения. Средняя школа Малала, где учатся девочки, находится в 10 метрах от места трагедии.

Масуд Имани Калесар, Euronews: "Афганистан - это страна, в которой ни один сегмент общества не защищен от нападений террористов-смертников . Образование и средства массовой информации не являются исключениями. 60 процентов населения страны неграмотны, и почти 4 миллиона афганских детей лишены доступа к образованию. Я спросил министра образования Афганистана о том, будет ли терроризм побежден, если будет искоренена неграмотность? Мы сопровождали Мирваиса Балхи во время посещения им школы в Кабуле. Этот министр намерен бороться с экстремизмом и терроризмом при помощи образования, а вместо оружия использовать книги и ручки.

Вместе с министром образования мы приехали в эту школу. Директор показала детали взорванного автомобиля. Она рассказала о том страшном дне, показав шокирующие фотографии и видео, сделанные ею сразу после взрыва".

Шафигха Ахмади Вардак, директор школы Малала: "Мы собрали много частей взорванной машины скорой помощи... Я видела оторванную руку, которая все еще двигалась... И даже сейчас, когда дует сильный ветер, с другой стороны нашего здания, с деревьев падают шапки, ботинки, и фрагменты человеческих внутренних органов".

Мирваис Балхи, министр образования Афганистана: "Люди вернулись сюда на следующий день, хотя они и боялись приступить к своей работе".

Euronews: "Но что делать с талибами? Заключить мир или насилием бороться с насилием?"

Мирваис Балхи, министр образования Афганистана: "Некоторые представители властей в нашем регионе эксплуатируют необразованность людей. Они несут ответственность за убийство и кровопролитие".

Euronews: "Может ли повышение уровня грамотности положить конец нападениям смертников в стране?"

Мирваис Балхи: "Конечно, на 100 процентов".

Согласно докладу ООН, опубликованному в прошлом году, в 2016 году в Афганистане только по дороге в школу и из нее было убито 923 ребенка и 2 589 были ранены. 27 января - в "Кровавую субботу" школа Малала, к счастью, была закрыта. В тот день отмечался государственный праздник, и сотни учеников избежали гибели и серьезных ранений.

Мирваис Балхи: "По сравнению с мальчиками образование девочек является серьезной проблемой. Девушки хотят закончить среднюю школу и поступить в университет. Но у нас не хватает школ во всех частях страны".

Euronews: "Можно ли ожидать, что в условиях такой нестабильности и неуверенности студенты будут учиться с миром в душе?"

Мирваис Балхи: "На самом деле народ Афганистана очень храбр. Несмотря на различные угрозы, с которыми мы сталкиваемся в нашей стране, желание получить образование среди афганцев очень велико".

Euronews: "Во время посещения классов я спросил у министра, почему его сопровождают вооруженные телохранители - ведь это редкость во многих странах, не говоря уже о средней школе".

Мирваис Балхи: "То, что я делаю, и чем занимается госпожа Вардак, ничем не отличается от того, что делают солдаты на передовой, сражаясь с врагами. Они постоянно ищут способы моего устранения, поэтому у меня нет другого выбора, кроме как окружить себя телохранителями, чтобы мы могли бороться с невежеством и безграмотностью".

Euronews: "30 апреля, через четыре дня после того, как мы взяли интервью у министра образования, в столице Афганистана был совершен очередной теракт. На этот раз в районе Шаш Дарак, наряду с мирными жителями мишенью нападения стали журналисты, 9 из них погибли.

Мы покидаем эту страну, задаваясь вопросом - смогут ли образование и СМИ превратить Афганистан в мирное государство?"