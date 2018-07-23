Нефть подорожала на фоне нового витка разногласий между США и Ираном — цена за баррель марки "Брент" достила 74 долларов. Эксперты также отмечают, что рост поддерживают забастовки на платформах Total в Северном море.
США и Иран ссорятся, нефть дорожает
США и Иран ссорятся, нефть дорожает
Госсекретарь США Майкл Помпео обещает возобновление санкций в отношении банковского и энергетического секторов Ирана, если Тегеран не изменит политческий курс.
Аналитик Иссам Кассабьех (Menacorp Finance, ОАЭ) говорит: "США наращивают производсто быстрыми темпами, их доля на рынке увеличивается, и если они наложат санкции на Иран, то смогут утвердиться на рынке и вместе с тем снизить цены на нефть до комфортного для американских избирателей уровня".
Вашингтон добивается от союзников снижения уровня импорта нефти из Ирана до близкого к нулю значения к 4 ноября. При этом Белый дом рассчитывает, что США не придется предпринимать "жесткие шаги" против Ирана.