Рынок ведьм
Это место в боливийской столице Ла-Пас окутано тайнами и небылицами. Ведь здесь находится знаменитый рынок ведьм.
Боливийцы, одетые в традиционную для местных жителей одежду, сидят, разложив перед собой свой товар.
Здесь есть все, что может понадобиться ведьме: амулеты, талисманы, травы, обереги, сушеные лягушки, афродизиаки, перья совы, сушеные черепахи, морские звезды, змеи, а также высушенные зародыши ламы.
Многие из этих предметов используются в религиозных ритуалах, почитающих различных духов, другие - для того, чтобы принести людям здоровье, удачу, счастье, долголетие.