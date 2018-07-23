Япония изнывает от жары

На одной из улиц японского города Йокогама более 200 человек приняли участие в мероприятии по поливанию тротуаров водой в надежде на некоторое облегчение от жары. Таким образом улицы на короткое время могут охладиться на несколько градусов.

Небывалая жара в Японии в понедельник достигла рекордной отметки в 41 градус. Об этом сообщило главное метеорологическое управление страны. Такая температура была зафиксирована в городе Кумагая недалеко от Токио. По данным информационного агентства Kyodo, с 16 по 22 июля от теплового удара погибли по меньшей мере 65 человек, более 20 тысяч были госпитализированы.

Высокая температура держится в Японии на протяжении последних нескольких недель. Согласно прогнозам метеорологов, небывалая жара продлится и в ближайшие дни и пойдет на спад не ранее 26 июля.