Звонки маме опаснее "Тиндера"

Звонки по мобильному, оказывается, опаснее смсок и чатов. К таким выводам пришли исследователи из Швейцарского института общественного здоровья. По их данным, разговоры по мобильному телефону грозят ухудшением памяти, особенно в подростковом возрасте, причём наибольший вред несёт именно электромагнитное излучение.

Подробности о проекте рассказал сотрудник Швейцарского института общественного здоровья Мартин Рёсли:

«Мы провели три испытания. Одно из них представляло собой проверку вербальной памяти, за которую отвечает левое полушарие головного мозга. Ещё одно — это тест на предметную память, за которую отвечает правое полушарие. Мы проводили также тестирование на концентрацию внимания, что отражает активность лобной части мозга. Мы выяснили, что больше всего страдает предметная память, и примечательно, что сильнее всего это проявляется у подростков, которые подносят телефон к правому уху».

Заметные изменения в работе мозга наблюдались у тех испытуемых, кто особенно часто использовал телефон для звонков. Явного вреда от электронной переписки, прослушивания музыки и онлайн-игр на смартфонах швейцарские учёные не зафиксировали. Впрочем, их исследование ещё ожидает независимой проверки. Если его результаты подтвердятся, то это будет первая масштабная работа, которая методами эпидемиологии доказывает вред излучения при использовании мобильной связи.