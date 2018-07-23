Озил ушел из сборной из-за Эрдогана

Немецкий полузащитник турецкого происхождения Месут Озил решил уйти из национальной сборной после скандала, который вызвала в Германии его встреча и совместная фотография с президентом Турции Эрдоганом. Об этом он написал у себя в Twitter. По словам спортсмена, он столкнулся с проявлениями расизма.

Этот скандал возродил в Германии старые дебаты об интеграции турок в немецкое общество. Так, министр юстиции Катарина Барли заявила, что: "Это тревожный сигнал, когда такой известный немецкий футболист как Озил становится нежелательным в своей стране из-за расизма и не чувствует поддержки Немецкого футбольного союза".

Сам же Месут Озил в своем Twitter написал : "В глазах президента Футбольного союза Гринделя и его сторонников я - немец, когда мы побеждаем. Однако когда мы проигрываем, я для них - иммигрант. И это всё потому, что меня до сих пор не приняли в немецком обществе, несмотря на налоги, которые я плачу в Германии, пожертвования немецким школам и победу на ЧМ-2014. Ко мне относятся как к "другому".

Однако, по мнению многих политиков, истинной причиной демарша Озила стала его плохая игра. "Футболист уже давно не блещет в национальной сборной и теперь прячет свои неудачи за майским фото с Эрдоганом", - говорят его критики.